Legende: Kämpft um den Ball Clint Capela (r.). Keystone / NAM Y. HUH

NBA: Capela verliert mit den Rockets

Die Houston Rockets haben sich in der NBA für eine Aufholjagd nicht belohnen können. Das Team mit Clint Capela verlor bei den Chicago Bulls 124:132. Die Partie in Chicago schien früh entschieden. Die Bulls überrollten die Rockets vorerst regelrecht. Im zweiten Viertel wiesen sie bis zu 22 Punkte Vorsprung aus. Doch die Gäste aus Texas kämpften sich zurück – und gingen im vierten Abschnitt zwischenzeitlich sogar in Führung. Doch auch die Bulls hatten eine Antwort parat und sorgten in den letzten 80 Sekunden für die siegbringende Differenz. Capelas Beitrag war bescheiden. Bei gut vier Minuten Einsatzzeit brachte es der Genfer auf zwei Punkte und einen Rebound

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