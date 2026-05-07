NHL: Anaheim siegt in Las Vegas

Die Vegas Golden Knights haben in den Playoff-Viertelfinals den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen müssen. Das Team aus der Glückspielmetropole unterlag in der 2. Partie der Best-of-7-Serie zu Hause den Anaheim Ducks mit 1:3. Die Gäste waren mit einer 1:0-Führung in den letzten Abschnitt gegangen. Dort erhöhte zuerst der Schwede Leo Carlsson mit seinem bereits 4. Playoff-Tor auf 2:0 (47.), ehe Jansen Harkins mit einem «Empty-Netter» für die Entscheidung besorgt war (57.). Sechs Sekunden vor dem Ende gelang Vegas im Powerplay immerhin noch der Ehrentreffer. Goalie Akira Schmid war bei Vegas hinter Carter Hart und Adin Hill abermals überzählig. Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag ging Buffalo in der Serie gegen Montreal dank eines 4:2-Heimsiegs mit 1:0 in Führung.

NBA: San Antonio in Spiellaune

Nach der Auftaktniederlage gegen Minnesota haben die San Antonio Spurs im Playoff-Viertelfinal in der eigenen Arena zurückgeschlagen und einen 133:95-Kantersieg gefeiert. Victor Wembanyama gelangen 19 Punkte und 15 Rebounds, Stephon Castle steuerte 21 Zähler bei. Die Spurs lagen in der einseitigen Partie phasenweise mit 47 (!) Punkten vorne.

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