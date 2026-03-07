Legende: Viel Einsatzzeit für Clint Capela beim Sieg über Portland. Keystone/Michael Wyke

NBA: Capelas Rockets schlagen Trail Blazers

Clint Capela trug massgeblich zum 106:99-Sieg der Houston Rockets über die Portland Trail Blazers bei. Der Genfer stand 22 Minuten auf dem Parkett, sein Saisonschnitt liegt sonst bei zwölf Minuten. Mit zwei Punkten blieb seine Ausbeute überschaubar, auch weil er zwei Freiwürfe vergab. Unter dem Korb lieferte er mit sechs Rebounds jedoch den gewohnt verlässlichen Beitrag.

NBA: Celtics-Star Tatum ist zurück

Jason Tatum hat zehn Monate nach seiner schweren Verletzung sein Comeback gegeben und mit den Boston Celtics einen Heimsieg gegen die Dallas Mavericks gefeiert. Nach überstandenem Riss der Achillessehne lieferte der Celtics-Star beim 120:100 im TD Garden 15 Punkte. Seine lange Absenz war Tatum indes anzumerken, die ersten sechs Versuche verfehlten alle den Korb. Die Celtics sind Tabellenzweiter in der Eastern Conference und hoffen, Tatum in den verbleibenden 19 Hauptrunden-Spielen in Playoff-Form zu bekommen.

