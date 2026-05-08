Legende: Bejubelt sein Tor zum 4:1-Endstand Carolinas Nikolaj Ehlers. Reuters/Eric Hartline

NHL: Die Hurricanes stellen auf 3:0

Die Carolina Hurricanes haben gegen die Philadelphia Flyers 4:1 gewonnen und sich in den Playoff-Viertelfinals damit den dritten Sieg im dritten Spiel gesichert. Der Mannschaft des in Biel aufgewachsenen Nikolaj Ehlers fehlt in der Best-of-7-Serie damit noch ein Sieg zum Einzug in die Halbfinals. Die entscheidenden Treffer gelangen den Hurricanes im letzten Drittel. Zuerst erhöhte Andrej Swetschnikow auf 3:1, ehe Ehlers zum späteren Endstand traf. Den Halbfinaleinzug kann sich Carolina, das in den gesamten Playoffs noch kein Spiel verlor, mit einem Auswärtssieg am Samstagabend Ortszeit sichern.

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