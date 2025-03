News aus den US Sports

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kommt in der Regular Season wohl nicht mehr zum Einsatz Kyshawn George. IMAGO / Sipa USA

NBA: George verstaucht sich den Knöchel

Kyshawn George muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der Walliser zog sich bei der 104:112-Heimniederlage der Washington Wizards gegen die Toronto Raptors eine Verstauchung des linken Knöchels zu. George verletzte sich zu Beginn des Spiels. Obwohl er ohne fremde Hilfe in die Umkleidekabine zurückkehrte, wird der Schweizer voraussichtlich bis zum Ende der Regular Season der NBA Mitte April nicht wieder spielen können. Gegen die Raptors kassierte Washington die fünfte Niederlage in Folge, die 56. in 71 Spielen.

NBA