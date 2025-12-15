Legende: Für einmal Grund zum Jubeln Kyshawn George und die Washington Wizards. Keystone/AJ Mast

NBA: Seltener Sieg für George und Co.

Die Washington Wizards sind in der NBA zu einem raren Erfolgserlebnis gekommen. Das Team mit dem Walliser Kyshawn George (9 Punkte, je 8 Rebounds und Assists) gewann das Kellerduell mit den Indiana Pacers 108:89. In Indianapolis stellten die Wizards, mit nur 4 Siegen nach wie vor Liga-Schlusslicht, gegen die Pacers, mit 6 Siegen aus 26 Spielen der Zweitletzte in der Rangliste der Eastern Conference, im Verlauf des 2. Drittels die Weichen. Für die Gäste war es auch gegen diesen Kontrahenten ein Sieg mit Seltenheitswert: Die vorangegangenen 6 Duelle hatten sie allesamt verloren.

NHL: Neuzugang bodigt New Jersey

New Jersey unterlag zu Hause den Vancouver Canucks 1:2. Zum Matchwinner avancierte neben Goalie Thatcher Demko (25 Paraden) Zeev Buium. Er steuerte bei seinem ersten Spiel für die Canucks nach dem Wechsel von Minnesota je einen Treffer und Assist bei. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben bei den Devils ohne Skorerpunkt und kamen beide auf eine neutrale Bilanz. Timo Meier fehlte bei New Jersey weiterhin. Er wurde am Donnerstag beurlaubt, um sich um «eine familiäre Angelegenheit gesundheitlicher Natur» zu kümmern.

