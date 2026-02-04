Legende: Kommt nicht ran Kyshawn George gegen Josh Hart. Keystone/AP Photo/John McDonnell

NBA: Wizards chancenlos gegen Knicks

Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen sind die Washington Wizards zurück auf der Verliererstrasse. Das Team mit dem Schweizer Kyshawn George unterlag den New York Knicks deutlich 101:132. Gegen die formstarken Gäste, die mit sechs Siegen am Stück in die Hauptstadt gereist waren, mussten die Wizards von Beginn an untendurch. Bereits nach wenigen Minuten stand es 0:7, nach dem ersten Viertel lag das Heimteam schon 22:38 im Hintertreffen. Näher als auf zwölf Punkte kam der Vorletzte der Eastern Conference nie mehr heran. George kam in 26 Minuten auf 8 Punkte und 2 Rebounds.

