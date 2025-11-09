Legende: Kein Vorbeikommen Für Kyshawn George und die Wizards. IMAGO / Anadolu Agency

NBA: Wizards weiter im Tief

Die Washington Wizards haben in der NBA die achte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Kyshawn George stand, nachdem er zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen war, wieder in der Startformation und erzielte zehn Punkte und zwei Rebounds. Dennoch verloren die Wizards mit 105:111. Im Spiel der Los Angeles Clippers gegen die Phoenix Suns stand Yanic Niederhäuser nicht im Kader. Der NBA-Rookie spielte in der G-League, der Vorstufe der NBA. Dort erzielte er zehn Punkte und 12 Rebounds.

MLS: Messi mit Doppelpack

Lionel Messi hat Inter Miami in den Viertelfinal der MLS-Playoffs geführt. Der Argentinier erzielte beim 4:0 im dritten und entscheidenden Spiel der Erstrunden-Serie gegen den Nashville SC die ersten beiden Treffer und war an den beiden Toren von Tadeo Allende nach der Pause beteiligt. Messi brachte Miami früh nach einem Solo in Führung (10.) und legte kurz vor der Halbzeitpause von fast der gleichen Position nach (39.). Miami steht erstmals in der noch jungen Klub-Geschichte im Playoff-Viertelfinal und trifft dort in zwei Wochen auf den Cincinnati FC.

