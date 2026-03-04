Legende: Für längere Zeit zum Zuschauen verdammt Jurickson Profar. imago images/ZUMA Press Wire

MLB: Lange Dopingsperre für Profar

Baseball-Profi Jurickson Profar ist nach einem erneuten Dopingvergehen für 162 Spiele gesperrt worden. Damit verpasst der 33 Jahre alte Outfielder der Atlanta Braves die gesamte Saison, wie die Major League Baseball (MLB) mitteilte. Zugleich verliert Profar ein Jahresgehalt von 15 Millionen Dollar aus seinem Dreijahresvertrag über insgesamt 42 Millionen Dollar bis 2027. Bei ihm waren ein von aussen zugeführtes Testosteron und dessen Metaboliten nachgewiesen worden. Da Profar ein Wiederholungstäter ist, fiel die Strafe drastisch aus. Er war bereits Ende März 2025 wegen Dopings für 80 Spiele ohne Bezahlung gesperrt worden.

NBA: George fehlt bei Wizard-Niederlage

Die Washington Wizards verloren ohne Kyshawn George gegen die Orlando Magic 109:126 und kassierten damit die 6. Niederlage in Serie. Der 22-Jährige fehlte wegen einer Ellbogenverletzung. Der Walliser musste in den vergangenen Monaten mehrfach pausieren. Mitte Februar fehlte er eine Partie wegen Problemen mit dem Zehen, Anfang Jahr setzte ihn eine Hüftverletzung für 7 Spiele ausser Gefecht und Ende November fehlte er krankheitsbedingt.

