Legende: Kam elf Minuten zum Einsatz Clint Capela. AP Photo/Nell Redmond

NBA: Niederlage für Capela

Clint Capela hat in der NBA mit den Houston Rockets gegen die New York Knicks 106:108 verloren. Die Rockets waren dabei mit einem Vorsprung von 16 Punkten ins vierte Viertel gegangen, der Zwischenstand lautete 91:75. Die Führung baute das Team des Genfers Capela gar noch auf 18 Punkte aus, ehe die Knicks ihre Aufholjagd starteten und schliesslich den Sieg holten. Karl-Anthony Towns steuerte zum Erfolg 25 Punkte bei, auf Seiten von Houston war Kevin Durant mit 30 Zählern der Topskorer. Capela wurde für rund elf Minuten eingesetzt, er erzielte vier Punkte, es gelang ihm ein Rebound.

Resultate