NBA: Prestige-Sieg für Capela

Die Houston Rockets mit Clint Capela haben erstmals in dieser NBA-Saison den Meister bezwungen. Das Team aus Texas siegte gegen die Oklahoma City Thunder auswärts 112:106. Zweimal hatte der Champion aus Oklahoma City den Rockets in der laufenden Saison den Meister gezeigt, und vorerst machte es den Anschein, als würden die Thunder auch den dritten Vergleich für sich entscheiden können. Doch der Vorsprung von 15 Punkten, den sie im zweiten Viertel zwischenzeitlich herausgeholt hatten, reichte diesmal nicht.

