Legende: Büsst durch die Sperre mehr als 700'000 Dollar Gehalt ein Draymond Green. Keystone/AP/Jeff Chiu

NBA: Green nach Würgeangriff gesperrt

Draymond Green von den Golden State Warriors ist nach seiner Attacke gegen Rudy Gobert von den Minnesota Timberwolves für fünf Matches gesperrt worden. Der Routinier hatte den Franzosen von hinten mit dem Unterarm lange in einen Würgegriff genommen. Gobert durfte weitermachen, Green musste wie Klay Thompson (Warriors) und Jaden McDaniels (Timberwolves) früh vom Feld. Die involvierten Spieler wurden mit einer Geldstrafe belegt. Für Green war es in der NBA bereits das 19. Mal, dass er des Feldes verwiesen wurde. Er ist damit mehr als doppelt so häufig hinausgeworfen worden wie jeder andere aktive NBA-Profi.

00:38 Video Finch: «Platzverweise haben die Richtigen getroffen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 15.11.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.