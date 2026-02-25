Legende: Musste einmal mehr als Verlierer vom Feld Kyshawn George (rechts). Todd Kirkland/Getty Images

NBA: Nächste Pleite für Georges Washington

Kyshawn George erlitt mit den Washington Wizards in der NBA eine herbe Niederlage. Das Team des Wallisers unterlag den Atlanta Hawks auswärts 98:119. Die 41. Niederlage im 59. Saisonspiel zeichnete sich früh ab. Nach dem ersten Viertel lagen die Wizards bereits 20:35 zurück, im dritten Abschnitt brachen sie endgültig ein und lagen zwischenzeitlich bis zu 38 Punkte zurück. George war mit 11 Punkten bester Werfer aus der Starting Five der Wizards. Er traf 3 von 10 Würfen aus dem Feld und verwandelte alle 4 Freiwürfe. Dazu verbuchte er 2 Rebounds und 2 Assists, leistete sich jedoch bei einer Plus-Minus-Bilanz von -24 auch 4 Ballverluste.

Resultate