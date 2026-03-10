Legende: Eineinhalb Saisons mit 20 oder mehr Punkten Shai Gilgeous-Alexander bei einem Dreipunktewurf gegen die Nuggets. Reuters/Alonzo Adams

NBA: Gilgeous-Alexander auch gegen Denver mit mindestens 20 Punkten

Shai Gilgeous-Alexander hat am Montag in der NBA einen Rekord des legendären Wilt Chamberlain eingestellt. Der Point Guard der Oklahoma City Thunder erzielte zum 126. Mal in Folge mehr als 20 Punkte. Beim 129:126-Sieg gegen die Denver Nuggets kam der Kanadier auf 35 Punkte, 15 Assists und 9 Rebounds. Er sicherte dem amtierenden Champion den Sieg 2,7 Sekunden vor Schluss mit einem erfolgreichen Wurf von der Dreipunktelinie. Die Einstellung der Bestmarke von Chamberlain, der 1962 einst 100 Punkte in einem Spiel erzielte, symbolisiert die Beständigkeit von Gilgeous-Alexander in der NBA. Am Donnerstag bietet sich dem 27-Jährigen gegen Boston die Chance, alleiniger Rekordhalter zu werden.

