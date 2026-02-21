Legende: Wurde für 13 Minuten eingesetzt Yanic Konan Niederhäuser (Archiv-Bild). IMAGN IMAGES via Reuters Connect

NBA: Knappe Niederlage für Niederhäuser

Die Los Angeles Clippers verloren in der NBA gegen die Los Angeles Lakers. Das Team von Yanic Konan Niederhäuser musste sich mit 122:125 geschlagen geben. Der Freiburger wurde während 13 Minuten eingesetzt. In dieser Zeit gelangen dem Rookie sechs Punkte und drei Rebounds. Die meisten Zähler sammelte Luka Doncic, der vor der Pause wegen des All-Star-Turniers für vier NBA-Spiele verletzt ausgefallen war. Der Slowene erzielte für die Lakers 38 Punkte.

Nicht zum Einsatz kam derweil Kyshawn George für die Washington Wizards. Wie bereits tags zuvor gewannen die Wizards auch am Freitagabend Ortszeit zuhause gegen die Indiana Pacers. Den 131:118-Erfolg verpasste George wegen eines verstauchten Zehs. Am Donnerstag war er noch für 19 Minuten im Einsatz gestanden.

Resultate