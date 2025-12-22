Legende: Verlor gegen den Tabellenletzten Clint Capela (Archiv-Bild). IMAGN IMAGES via Reuters Connect

NBA: Rockets geben sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Die Houston Rockets haben sich in der NBA dem Tabellenletzten der Western Conference geschlagen geben müssen. Die Mannschaft mit Clint Capela verlor gegen die Sacramento Kings 124:125 n.V. Die Rockets sahen lange wie der sichere Sieger aus. Im vierten Viertel lagen sie zwischenzeitlich mit 100:86 vorne. Doch Sacramento kämpfte sich zurück – und belohnte sich 14 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit dem Ausgleich. Capelas Ausbeute war bescheiden, er brachte es lediglich auf 2 Punkte und 6 Rebounds. Zu den Verlierern des Abends zählten auch die Washington Wizards mit Kyshawn George. Gegen die San Antonio Spurs gab es ein 113:124. George hatte in seiner Bilanz 14 Punkte und 4 Rebounds stehen.

PWHL: Alina Müller mit 2 Assists

Alina Müller hat in der PWHL mit den Boston Fleet im 7. Spiel den 6. Sieg gefeiert. Die Tabellenführerinnen gewannen gegen die Seattle Torrent 3:1. Müller bereitete das frühe 1:0 im ersten Drittel sowie den Treffer zum 3:0 vor. Nicole Vallario, die als zweite Schweizerin die Saison in der PWHL in Angriff genommen hat, wird von den New York Sirens aktuell nicht mehr berücksichtigt und weilt in der Schweiz.