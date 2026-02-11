Legende: Streckt sich erfolgreich Clint Capela. Keystone/Karen Warren

NBA: Rockets bodigen Clippers

Houston wurde in der Nacht zum Mittwoch mit dem Sieg über die Los Angeles Clippers seiner Favoritenrolle gerecht. Die Rockets siegten mit 102:95. Somit ging Clint Capela im Schweizer Duell mit Yanic Konan Niederhäuser als Sieger hervor. Punktemässig schnitt Niederhäuser besser ab. Der Freiburger stand wie der Genfer rund 13 Minuten auf dem Parkett. Niederhäuser liess sich drei Punkte und vier Rebounds notieren, Capela bloss drei Rebounds. Damit blieben beide Spieler unter ihren statistischen Durchschnittswerten dieser Saison.

NBA: Eine Ära endet – Wembanyama glänzt

Superstar LeBron James wird erstmals in seiner Karriere keine Auszeichnung am Saisonende erhalten. Der Rekord-Skorer verpasste verletzungsbedingt sein 18. Saisonspiel für die Los Angeles Lakers und ist damit nach dem Ende der regulären Saison nicht für die Awards berechtigt. Ohne den 41-Jährigen und den ebenfalls verletzten Luka Doncic endete die Partie gegen die San Antonio Spurs in einem Debakel: L.A. verlor 108:136. Victor Wembanyama schenkte den Lakers in nur 26 Minuten 40 Zähler ein.

Resultate