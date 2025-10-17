Legende: Hat ein neues Team gefunden Russell Westbrook. IMAGO / ZUMA Press Wire

Westbrook findet Klub

Der einstige NBA-MVP Russell Westbrook hat ein neues Team gefunden. Der 36-jährige Aufbauspieler, 2017 zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt, schliesst sich vor Beginn der kommenden Saison den Sacramento Kings an. In der vergangenen Saison war der physisch starke Guard für die Denver Nuggets aufgelaufen. Er erzielte dabei im Schnitt 13,3 Punkte, 6,1 Assists und 4,9 Rebounds bei einer starken Feldwurf-Quote.

Spurs binden Wembanyama bis 2027

Die San Antonio Spurs haben den Vertrag mit Victor Wembanyama vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert. Der 21-jährige Franzose war 2023 als Nummer 1 gedraftet worden, damals hatte er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Zuletzt fehlte der Superstar verletzt, für den Saisonstart am Mittwoch in Dallas wird er aber zurück auf dem Parkett erwartet.