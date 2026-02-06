Legende: Wird bei seinem Wurfversuch unter Druck gesetzt Washingtons Kyshawn George. Keystone/Duane Burleson

NBA: Wizards untermauern ihre Formstärke

In der NBA haben die Washington Wizards mit Kyshawn George einen überraschenden Sieg gegen den aktuellen Leader der Eastern Conference, die Detroit Pistons, gefeiert. Die Wizards setzten sich auswärts mit 126:117 durch und verbuchten damit den 4. Sieg im 6. Spiel. Vor diesen 6 Partien hatten die auf dem 13. Platz der Eastern Conference klassierten Wizards 9 Niederlagen in Serie hinnehmen müssen. George sorgte während 18 Minuten für 8 Punkte und 3 Rebounds.

Nicht gewinnen konnten derweil die Houston Rockets. Das Team von Clint Capela verlor daheim gegen die Charlotte Hornets 99:109. Der Genfer, der während 17 Minuten zum Zug kam, sorgte für 6 Punkte und 5 Rebounds.

Resultate