Legende: Die Playoffs dürften ohne ihn stattfinden Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. imago images/UPI Photo

NFL: Kansas City vor Playoff-Aus

In der NFL bahnt sich das Ende einer Ära an: Nach 5 Super-Bowl-Teilnahmen in den letzten 6 Jahren (3 Titel) dürften die Kansas City Chiefs die Playoffs verpassen. In der Nacht auf Montag kassierte das Team von Star-Quarterback Patrick Mahomes beim 10:20 zuhause gegen Houston bereits die 7. Niederlage. Mit nur 6 Siegen weist das von Verletzungen und Ausfällen geschwächte Team die schlechteste Bilanz nach 13 Partien seit 2012 auf. Die Wahrscheinlichkeit, die Playoffs zu erreichen, wird nur noch auf 15 Prozent beziffert.

NBA: Thunder dominieren weiter

Oklahoma City Thunder ist weiter nicht zu stoppen. Der Meister fuhr beim 131:101 bei Utah Jazz seinen 15. Sieg in Folge ein, womit der Klubrekord egalisiert wurde. Und dies trotz des Ausfalls von Starspieler Shai Gilgeous-Alexander, der aufgrund einer Entzündung am linken Ellenbogen nicht zum Einsatz kam. Mit jeweils 25 Punkten waren Chet Holmgren und Jalen Williams die besten Werfer für Oklahoma, das die Western Conference mit einer Bilanz von 23:1 anführt. Nur 2 Teams wiesen bislang nach 24 Spielen eine solche Bilanz auf: Golden State 2015/16 und die New York Knicks 1969/70.

