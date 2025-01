Legende: Kommt nicht an den Oilers vorbei Kevin Fiala (hinten) sieht seinen Abschluss von Ty Emberson knapp geklärt. Keystone/AP/Jason Franson

NHL: Los Angeles wieder im Pech

Die Los Angeles Kings haben in der Nacht auf Dienstag die zweite hauchdünne Niederlage in Serie kassiert. Zwei Tage nach dem 1:2 bei Calgary mussten sich die Kings Edmonton mit 0:1 knapp geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Superstar Connor McDavid kurz vor der zweiten Sirene. Für den 28-jährigen Kanadier, der in dieser Saison die Schallmauer von 1000 Skorerpunkten in der NHL durchbrach, war es das 16. Tor in der laufenden Spielzeit. Kevin Fiala kam auf 21 Minuten Eiszeit, blieb jedoch zum fünften Mal in Serie ohne Skorerpunkt.

NHL

NBA: Erneute Niederlage für die Wizards

Die Washington Wizards kommen in der NBA weiter nicht vom Fleck. Das 106:120 gegen die Minnesota Timberwolves ist bereits die siebte Niederlage in Serie. Einen Tag nach der höchsten Pleite der laufenden Saison (95:136 gegen Oklahoma) konnten die Wizards vor Heimpublikum das Spiel immerhin lange offen gestalten. Die Gäste sorgten erst im letzten Viertel für die Entscheidung. Der Walliser Kyshawn George kam beim Team aus der Hauptstadt in seinen 18 Minuten Einsatzzeit auf 10 Punkte und 1 Rebound.

NBA