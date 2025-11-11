NHL: Heimserie der Devils gerissen

Die New Jersey Devils haben im 8. Heimspiel der Saison erstmals verloren. Die Equipe mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterlag den New York Islanders in der Verlängerung mit 2:3. Vom Schweizer Trio stach Meier heraus. Der Appenzeller erzielte in der 3. Minute im Powerplay das 1:0 – auch beim 2:2 fünf Sekunden vor dem Ende hatte er seinen Stock im Spiel. Zum Sieg reichte es deshalb nicht, weil Mathew Barzal nach 77 Sekunden in der Overtime davonzog und Jacob Markström stark zum 3:2 bezwang.

NBA: George ermöglicht Pistons-Sieg

Die Washington Wizards haben einen Coup gegen die Detroit Pistons knapp verpasst. Die Equipe aus der Hauptstadt musste sich dem Favoriten in der Verlängerung mit 135:137 geschlagen geben. Die Wizards hatten zuvor dem Erfolg nahe gestanden: Im 4. Viertel führten sie phasenweise mit 13 Punkten. 1,6 Sekunden vor dem Ende hatte Kyshawn George beim Stand von 126:124 die Chance, den Sieg zu sichern. Doch der Schweizer (14 Punkte) verfehlte seinen 2. Freiwurf, so dass Daniss Jenkins mit einem «Buzzer-Beater-Dreier» die Overtime erzwingen konnte. Dort setzte es die 9. Wizards-Pleite in Serie ab.

