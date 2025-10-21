Legende: Gewohnt kampfstark Nino Niederreiter (rechts) im Zweikampf mit Calgarys Morgan Frost. key/AP/Canadian Press/Jeff McIntosh

NHL: Niederreiter mit wichtigem Assist

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets haben im 6. Spiel der neuen NHL-Saison den 5. Sieg gefeiert. Beim 2:1-Erfolg auswärts im kanadischen Duell mit den Calgary Flames leitete der Bündner Stürmer im Powerplay mit einem Assist das 1:1 durch Jonathan Toews ein (43.). Mark Scheifele schoss die Jets danach zum Sieg. Bei den Vegas Golden Knights gelangte Akira Schmid unverhofft zu seinem 3. Saisoneinsatz. Der Schweizer Goalie kam beim 4:1-Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes nach knapp zehn Minuten für den verletzten Adin Hill ins Spiel und parierte 23 von 24 Schüssen.

Resultate