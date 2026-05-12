NHL: Colorado fehlt noch ein Sieg

Die Colorado Avalanche benötigen in den NHL-Playoffs noch einen Sieg für die Halbfinal-Qualifikation. Das Team aus Denver führt in der Serie gegen die Minnesota Wild nach einem 5:2-Auswärtserfolg mit 3:1. Die Entscheidung in Spiel 4 zugunsten der Nummer 1 der Regular Season fiel im dritten Drittel. Der Kanadier Parker Kelly sorgte nach gut elf Minuten mit seinem ersten Playoff-Treffer für die 3:2-Führung. Die restlichen zwei Tore erzielten Nathan MacKinnon und Brock Nelson wenige Sekunden vor Schluss ins leere Gehäuse.

Legende: Das entscheidende Tor Joel Kiviranta bejubelt das 3:2 von Parker Kelly, die Minnesota-Defensive hat das Nachsehen. David Berding/Getty Images

NBA: Thunder eliminieren L.A. Lakers – was macht James?

Die Oklahoma City Thunder haben den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht. «OKC» gewann Spiel 4 im Playoff-Viertelfinal der NBA gegen die L.A. Lakers mit Superstar LeBron James mit 115:110 und schaffte damit den 2. «Sweep» in Folge, ein 4:0 in der Serie. Im Halbfinal treffen die in den Playoffs noch ungeschlagenen Thunder entweder auf Minnesota oder San Antonio. James, 41, hat bislang offen gelassen, ob er seine Karriere nach seiner 23. NBA-Saison fortsetzen wird.

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