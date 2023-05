NHL: Tkachuk wieder Matchwinner für Panthers

Die Florida Panthers haben im Playoff-Halbfinal der NHL auch ihr 2. Auswärtsspiel bei den Carolina Hurricanes mit 2:1 gewonnen und sind in der Serie 2:0 in Führung gegangen. Wie schon im ersten Spiel ging es in die Verlängerung. Und erneut war Matthew Tkachuk mit seinem Siegtreffer in der 2. Minute der Overtime der Matchwinner für die Panthers. Im denkwürdigen Spiel 1 hatte Tkachuk erst in der 140. Minute (!) getroffen. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Carolina war durch Jalen Chatfield kurz nach Anpfiff in Führung gegangen, Floridas Aleksander Barkov glich Mitte des zweiten Drittels aus.

NBA: Lakers vor dem Out

Die Los Angeles Lakers stehen in den NBA-Playoff-Halbfinals vor dem Aus. Die Kalifornier verloren auch das 3. Spiel der Best-of-7-Serie gegen die Denver Nuggets. Das 108:119 war die erste Niederlage in der eigenen Arena in den diesjährigen Playoffs. Bei den Nuggets überzeugte der kanadische Guard Jamal Murray mit 37 Punkten, allein 30 davon in der ersten Halbzeit. Bei Los Angeles war Anthony Davis (37 Punkte) bester Werfer. Mitte des letzten Viertels entschied Denver die Partie mit einem 13:0-Lauf vorzeitig.