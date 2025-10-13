Legende: Seltene Niederlage Für Luke Littler IMAGO / Pro Sports Images

Mit gerade einmal 18 Jahren hat Luke Littler im Darts-Sport schon fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gilt. Am Sonntagabend holte er mit dem Sieg beim World Grand Prix in Leicester schon seinen 7. Major-Titel. Zum Erstaunen vieler gab er im Anschluss bekannt, dass er am Montag bei der Jugend-Weltmeisterschaft an den Start gehen wird.

Der amtierende Männer-Weltmeister und die aktuelle Nummer 2 der Welt am Start bei der Nachwuchs-WM? Einen grösseren Favoriten hatte man sich kaum vorstellen können. Und Littler lieferte in Wigan dann auch konstant ab. Ohne Probleme marschierte er in den Halbfinal, wo sich ihm mit der 21-jährigen Beau Greaves die aktuell beste Frau auf dem Darts-Circuit in den Weg stellte.

Greaves siegt

Dort passierte dann das, was kaum jemand für möglich gehalten hatte. Greaves rang Littler tatsächlich mit 6:5 nieder. Beide spielten Averages jenseits der 100-Punkte-Marke, ein 11-Darter im Entscheidungsleg brachte Greaves letztlich den Sieg.

Im Final, der erst Ende November ausgetragen wird, trifft sie auf den Niederländer Gian van Veen.