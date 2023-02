Die Norwegerinnen und Norweger haben in der Nordischen Kombination auch im Mixed-Team-Wettkampf zugeschlagen. Bei der Premiere dieses Formats an der Nordischen Ski-WM in Planica (SLO) setzten sich die Nordländer vor Deutschland und Österreich durch. Jarl Magnus Riiber und Gyda Westvold Hansen hatten die Goldmedaillen zuvor bereits in den beiden Einzeln nach Norwegen geholt.

Riiber und Westvold Hansen zusammen mit Jens Luraas Oftebro sowie Ida Marie Hagen setzten sich bereits nach dem Skispringen an die Spitze und gingen mit 5 Sekunden Vorsprung auf die Loipe in die 15-km-Staffel. Dort konnte das Team den Vorsprung weiter ausbauen und jubelte mit rund 48 Sekunden Reserve über Gold.

Legende: Im Freudentaumel Norwegen holt im 3. Kombinations-Wettbewerb an der WM zum 3. Mal Gold. imago images/NTB

Auch Deutschland musste nach hinten kaum zittern und sicherte sich souverän Silber vor dem Quartett aus Österreich. Eine Schweizer Equipe war nicht am Start.