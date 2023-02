Ebba Andersson (SWE) holt im Skiathlon an der WM in Planica klar Gold vor ihrer Teamkollegin Frida Karlsson. Nadja Kälin läuft auf Rang 32.

Die skandinavischen Festspiele an der 54. Nordischen Ski-WM gehen weiter: Im Langlauf-Skiathlon in Planica setzte sich die Schwedin Ebba Andersson diskussionslos vor ihrer Landsfrau Frida Karlsson (+22 Sekunden) durch.

Legende: Das Spitzentrio in Aktion Astrid Slinds (r.) Outfit unterstreicht die warmen Temperaturen in Planica. IMAGO / Bildbyran

Den Skiwechsel hatten die beiden Schwedinnen noch zeitgleich vollzogen, ehe sich Andersson entscheidend absetzen konnte. Das Podest im Rennen mit je 4 Runden klassisch und Skating komplettierte die Norwegerin Astrid Slind (+48 s).

Frühe Stürze – Kälin auf Rang 32

Trotz schwieriger Bedingungen aufgrund der fast zweistelligen Plusgrade stellten die Top-Athletinnen ihre Allrounder-Fähigkeiten unter Beweis. Mehr Mühe bekundeten in den julischen Alpen zahlreiche andere Frauen: Bereits nach etwas mehr als einer Minute fand sich eine Handvoll Langläuferinnen auf dem Hosenboden wieder.

00:34 Video Gleich mehrere Athletinnen finden sich am Boden wieder Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Aus Schweizer Sicht blieb ein Exploit aus: Nadja Kälin lief auf Rang 32 mit über 4 Minuten Rückstand auf die Siegerin. Beim Skiwechsel hatte die 21-jährige Engadinerin noch auf dem 30. Rang gelegen.

So geht's weiter

Am Sonntag stehen bereits die nächsten Bewerbe in der Langlauf-Loipe auf dem Programm: Im Skating-Team-Sprint sind Schweden und Norwegen erneut in der Favoritenrolle, mit den Duos Nadine Fähndrich/Anja Weber und Janik Riebli/Roman Schaad sind 2 Schweizer Teams im Einsatz. Los geht's um 11:15 Uhr mit der Qualifikation, die Final-Heats gehen ab 13:30 Uhr über die Bühne.