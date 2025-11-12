Die Olympischen Spiele in Los Angeles richten bereits an den ersten beiden Tagen die 100-m-Finals aus.

Legende: Kommen gleich am Anfang zum Zug Die Sprinter. EPA/RONALD WITTEK

Die Schwimmwettkämpfe, die üblicherweise in der ersten Wettkampfwoche stattfinden, rutschen in die zweite Woche. Grund dafür sei vor allem, dass die Schwimmwettkämpfe im SoFi Stadium – dem Football-Stadion der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers – ausgetragen werden, das auch Teil der Eröffnungszeremonie ist.

«Wir wollen die Spiele mit einem Knaller beginnen und den schnellsten Frauen der Welt eine Bühne geben», sagte Shana Ferguson, die als Sportchefin für den Wettkampfplan der Olympischen Spiele in drei Jahren verantwortlich ist. Dass die besten Sprinterinnen deswegen gleich am ersten Tag drei Rennen bestreiten – die Vorläufe, Zwischenläufe und den Final – sei kein Problem und bei anderen internationalen Wettkämpfen nicht unüblich.

Leichtathletik über zwei Wochen

Die Wettbewerbe in der Leichtathletik ziehen sich zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele über die gesamten zwei Wochen, vom 15. bis 30. Juli 2028, hin. Zunächst stehen die Disziplinen im Stadion an, bevor die letzten drei Tage jenen auf der Strasse gewidmet sind.