Bei ihrem Gipfeltreffen in Pjöngjang haben die Präsidenten beider Koreas eine gemeinsame Bewerbung für Olympia 2032 ins Auge gefasst.

Nord- und Südkorea streben gemeinsame Kandidatur an

Korea will ins Rennen um die Vergabe der Spiele 2032 einsteigen.

Moon Jae und Kim Jong Un konnten sich bei der präsidialen Zusammenkunft weiter annähern. Ein Punkt unter vielen waren die 15. Sommerspiele im Jahr 2032, für deren Austragung man im Verbund eine Kandidatur lancieren will.

Das südkoreanische Oberhaupt Moon Jae-in bestätigte am Mittwoch diese Pläne. Auch der nordkoreanische Machtinhaber Kim Jong Un gab ein entsprechendes Statement ab. Details, wie welche Städte die Spiele beherbergen würden oder die Bewerbung voranschreiten soll, liegen noch keine vor. Gewöhnlich bestimmt das Internationale Olympische Komitee die Gastgeber-Stätten 7 Jahre im Voraus.

Südkorea war in jüngster Vergangenheit 2 Mal Schauplatz bei Olympia: 1988 für die Sommerspiele in Seoul und Anfang dieses Jahres für die Winterspiele in Pyeongchang.

Die nächsten 3 Austrager sind fix

Die Olympischen Sommerspiele sind bis 2028 vergeben. Auf Tokio (2020), folgen Paris und Los Angeles als Veranstalter.

Für 2032 meldeten auch Deutschland als dezentraler Ausrichter, Brisbane (Au) und Indien ihr Interesse an.