Die italienische Regierung hat ihre Unterstützung für die Kandidatur zurückgezogen. Die drei Städte hätten kaum Kooperationsbereitschaft signalisiert, begründete Sportminister Giancarlo Giorgetti den Entscheid. Vor allem sei es zu einem Konkurrenzkampf zwischen Mailand und Turin gekommen, wer die Spitzenrolle bei der Kandidatur übernehmen solle.

Damit haben derzeit nur noch Stockholm, Calgary sowie Erzurum in der Osttürkei Interesse an der Austragung der Winterspiele 2026. Die Spiele werden am 2019 in Mailand vergeben.