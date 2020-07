Am Sonntag bilden die Olympischen Sommerspiele einen Schwerpunkt im «sportpanorama». Ein Jahr vor dem neuen Starttermin wird vorausgeschaut – aber auch zurückgeblickt. So begrüsst Jann Billeter die 4 Ruderer, die 2016 in Rio Olympia-Gold errungen haben. Die Sendung läuft am Sonntag ab 19 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App.