Legende: Teil der Eröffnungszeremonie Zur Feier im San Siro, das sonst die beiden Mailänder Fussballteams AC und Inter beheimatet, sollen 60'000 Zuschauer:innen kommen. Die Tickets kosten zwischen 260 und 2000 Euro. Keystone/-AP Photo/Antonio Calanni

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele wird an 4 Orten gleichzeitig stattfinden. Das gab das Organisationskomitee am Donnerstag bekannt. Die Athletinnen und Athleten präsentieren sich im legendären San Siro sowie in Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo, wo die Wettbewerbe im alpinen Skisport, Curling, Snowboard und Freestyle sowie im nordischen Skisport ausgetragen werden.

«Die Parade soll den Eindruck vermitteln, dass wir alle zusammen sind. Erstmals können Athleten, die sich bereits in den Bergen befinden, teilnehmen», sagte OK-Chef Andrea Varnier. Die Nationen können wählen, an welchen Orten ihre Fahnenträger – je ein Mann und eine Frau – aufgestellt werden. In Mailand finden Eishockey, Eiskunstlauf und Eisschnelllauf statt.

Die Eröffnungsshow soll «eine Hommage an den italienischen Geist» und «eine Botschaft des Friedens für die Welt» werden, sagte der künstlerische Leiter Marco Balich. Die Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar in Mailand und weit verstreut über die norditalienischen Berge statt.