Feiern die E-OL-Weltmeisterschaften bald Premiere in der Schweiz?

Parallel zu den Weltmeisterschaften sollen die ersten E-World-Orienteering-Championships in der Region Flims durchgeführt werden. «Wir möchten den Trend von eSports ausnützen und den Zuschauern ein attraktives Format anbieten», so Lukas Schubnell vom Verein Swisscup und OK-Mitglied der WM-Bewerbung. Denn während die Gamer sich im virtuellen Terrain um Medaillen streiten, sollen auch Zuschauerinnen und Zuschauer an den Spielkonsolen erste OL-Luft schnuppern können.

Ob in vier Jahren das erste Mal Medaillen für die virtuelle OL-Postensuche in der Region Flims vergeben werden, wird erst am 17. August 2019 bekannt. Dann entscheidet der internationale Verband über die WM-Vergabe. Nebst der Region Flims hat sich auch der finnische Verband beworben.

Wie auch OL-Läuferinnen und Läufer von den E-OL-Weltmeisterschaften profitieren können, erfahren Sie im Radio-Beitrag oben.