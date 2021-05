14 Schweizer Athletinnen und Athleten sind am Samstag in den Finals der K.o.-Sprints dabei. Bei den Männern schafften am Freitag 8 von 9 Läufern den Sprung in die Finalläufe. Matthias Kyburz gewann dabei seinen Heat. Bei den Frauen qualifizierten sich 6 von 8 Schweizerinnen für die Finals. Elena Roos und Simona Aebersold waren in ihrem Heat am schnellsten.