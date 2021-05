Die Schweizer Sprintstaffel gewinnt an der Orientierungslauf-EM in Neuenburg die Goldmedaille.

Das Schweizer Team feiert einen Start-Ziel-Sieg.

Das Podest komplettieren Schweden und Norwegen.

Die Schweizer Orientierungsläufer haben in der 18-monatigen Wettkampfpause nichts verlernt. Zum Auftakt in die Sprint-EM in Neuenburg gewann das Schweizer Team um Simona Aebersold, Joey Hadorn, Matthias Kyburz und Elena Roos in der Sprintstaffel die Goldmedaille. Silber ging an Schweden, das Podest komplettierte die Staffel aus Norwegen.

Den Grundstein zur Titelverteidigung – an der EM 2018 hatte die Schweiz bereits die Sprintstaffel-Premiere gewonnen – legte Startläuferin Aebersold. Nach einer Unsicherheit der Schwedin Lina Strand übernahm die Seeländerin nach rund 10 Rennminuten die Führung und übergab im Stade de la Maladière mit knappem Vorsprung an Hadorn.

Dieser spielte seine physischen Qualitäten voll aus und baute den Vorsprung auf den Schweden Gustav Bergman kontinuierlich aus. Mit einem Polster von einer knappen halben Minute schickte er Kyburz auf die 3. Strecke. Der Sprint-Europameister von 2018 tat es seinem 7 Jahre jüngeren Teamkollegen gleich: Bei der Übergabe an Schlussläuferin Roos betrug der Vorsprung auf die Schweden beruhigende 52 Sekunden.

Gleiches Podest wie 2018

Roos, die schon beim Europameistertitel von 2018 zum Schweizer Team gehört hatte, liess auf der Schlussstrecke nichts mehr anbrennen. Das Podest entsprach am Ende demjenigen vor 3 Jahren im Tessin, als die Schweiz vor den nordischen Konkurrenten aus Schweden und Norwegen den Titel geholt hatte.

An der EM in Neuenburg stehen noch vier weitere Entscheidungen auf dem Programm. Am Samstag messen sich die Athlet:innen im Knock-Out-Sprint, am Sonntag enden die Titelkämpfe mit einem Einzel-Sprint.