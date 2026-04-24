Legende: Schon wieder zuoberst auf dem Podest Tino Polsini. SRF

Tino Polsini gewinnt den Orientierungslauf-Sprint zum Saisonauftakt in Locarno mit einer Zeit von 13:44 Minuten.

Sein Vorsprung auf Tomas Krivda (CZE) im Ziel beträgt lediglich eine Sekunde.

Die Frauen sind unterwegs, hier geht es zum Stream. Die letzte Läuferin, Simona Aebersold, startet um 17:35 Uhr.

Orientierungsläufer Tino Polsini hatte den letzten Wettkampf der letzten Saison, einen Knockout-Sprint in Uster, für sich entschieden und knüpfte in der neuen Saison genau da an: Beim Sprint zum Saisonauftakt in Locarno war keiner schneller als der 26-Jährige.

Einer brachte Polsini aber nochmals ordentlich ins Schwitzen: Tomas Krivda. Der Tscheche war bis 500 Meter vor dem Ziel schneller unterwegs als Polsini. Die Ziellinie auf der Piazza Grande erreichte er aber mit dem Minimalrückstand von einer Sekunde auf den Schweizer. Der Belgier Yannick Michiels komplettierte das Podest mit einem Rückstand von 14 Sekunden auf Polsini.

Fabian Aebersold enttäuscht, Simona startet als Letzte

Mit Benjamin Wey schaffte es ein zweiter Schweizer unter die Top 10. Sichtlich unzufrieden mit seiner Leistung war Fabian Aebersold. Er beendete den Wettkampf als 28. Schwester Simona startet beim Sprint der Frauen als letzte. Dieses Rennen können Sie nun auf SRF zwei und im Stream verfolgen.