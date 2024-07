An der OL-Sprint-WM im schottischen Edinburgh holt die Schweiz Gold in der Mixed-Staffel.

An der OL-Sprint-WM in Edinburgh (SCO) gewann die Schweizer Mixed-Staffel um Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Joey Hadorn und Simona Aebersold die Goldmedaille. Es ist nach 2014 die zweite Goldmedaille für die Schweiz an einer Sprint-WM.

Schlussläuferin Aebersold erreichte die Ziellinie 7,9 Sekunden vor der schwedischen Schlussläuferin Tove Alexandersson. Diese wurde allerdings disqualifiziert, weil sie einen Posten nicht quittiert hatte.

Somit ging die Silbermedaille an Finnland. Harju Venla hatte mit einem Rückstand von 3 Sekunden auf Aebersold übernommen und lag zwischenzeitlich sogar in Führung. Das Rennen beendete sie aber 38,8 Sekunden nach der Schweizerin. Bronze holte sich Norwegen mit einem Rückstand von über einer Minute auf die Schweiz.

Legende: Zieleinlauf zu WM-Gold Schlussläuferin Simona Aebersold (2. von rechts) mit den anderen Mitgliedern der Schweizer Mixed-Staffel. SRF

Bereits die 4. Sprint-WM-Medaille

Die Schweizer Delegation war am Freitag fulminant in die Sprint-WM gestartet, gleich drei Medaillen konnte sie holen. Aebersold und Gemperle durften sich über Silber respektive Bronze freuen. Tino Polsini sorgte bei den Männern mit seiner Silbermedaille für ein erstes Erfolgserlebnis.

Die WM findet am Dienstag mit dem Knock-out-Sprint ihren Abschluss.