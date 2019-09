Über die Mitteldistanz feiern die Männer in Basel-Land einen Doppelsieg. Auch bei den Frauen gibt es zwei Podestplätze.

Schweizer Festspiele am Heimrennen

OL-Weltcup in Laufen

Der Heim-Weltcup in Laufen ist für die Schweizer Orientierungsläufer perfekt angelaufen: Bei den Männern sorgten Joey Hadorn und Daniel Hubmann über die Mitteldistanz für einen Doppelsieg, bei den Frauen liefen Simona Aebersold und Sabine Hauswirth auf die Plätze 2 und 3.

Hadorn mit erstem Weltcupsieg

Hadorn und Hubmann lieferten sich in Basel-Land ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende entschieden 9 Sekunden zugunsten des 22-jährigen Hadorns, der in seiner erst zweiten Saison bei der Elite seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte.

Legende: Feierten einen Doppelsieg Joey Hadorn (l.) gewinnt in Laufen vor Daniel Hubmann. SRF

Der starke Auftritt der Schweizer Männer wurde durch den 7. Platz von Florian Howald und dem 8. Platz von Andreas Kyburz abgerundet.

Frauen mit starkem Team-Ergebnis

Bei den Frauen hatte es zwischenzeitlich gar nach einem totalen Triumph für die Schweizerinnen ausgesehen. Zuerst schubste aber die Russin Natalia Gemperle mit Zwischenrang 3 Julia Jakob vom Podest, ehe Tove Alexandersson als letzte gestartete Läuferin eine neue Bestzeit aufstellte.

Die schwedische Überfliegerin lief in einer eigenen Liga. Der zweitplatzierten Aebersold nahm die 27-Jährige 2:36 Minuten ab, der drittplatzierten Hauswirth gar 2:49 Minuten. Neben Aebersold und Hauswirth liefen mit Julia Jakob (5.), Elena Roos (7.) und Sarina Jenzer (8.) insgesamt gleich 5 Läuferinnen in die Top 8.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 27.09.2019, 12:25 Uhr