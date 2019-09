Am letzten Tag des OL-Weltcups in Laufen stand der Sprint auf dem Programm. Die Schweizer wussten zu überzeugen.

Zum Abschluss des Heim-Weltcups in Laufen konnten die Schweizer Orientierungsläufer das Publikum noch einmal in Begeisterung versetzen. Bei den Männern wurde Matthias Kyburz 3. im Sprint, bei den Frauen liefen Elena Roos und Simona Aebersold auf die Ränge 2 und 3.

Schlechte Routenwahl von Hadorn

Nach starkem Beginn büsste der Schweizer Überraschungsmann der letzten Tage, Joey Hadorn, viel Zeit ein. Der 22-Jährige, der in den letzten beiden Rennen zwei Podestplätze feiern konnte, wählte nicht die schnellste Route und musste sich am Ende mit Rang 5 begnügen.

Kyburz auf dem Podest

Bei wärmeren Temperaturen als in den letzten Tagen wusste aus Schweizer Sicht vor allem Kyburz zu überzeugen. Der 29-Jährige klassierte sich hinter Yannick Michiels (BEL) und Kristian Jones (GBR), die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, auf Rang 3. Daniel Hubmann (5.), Christoph Meier (9.), Andreas Kyburz (9.) und Tobia Pezzati (15.) komplettierten die überzeugende Vorstellung der Schweizer Männer.

Starkes Resultat der Schweizer Frauen

Bei den Frauen führten lange die beiden Finninnen Merja Rantanen und Venla Harju das Rennen an, ehe mit Aebersold eine Schweizerin die Führung übernahm. Die 21-jährige Seeländerin blieb aber nicht lange an der Spitze. Landsfrau Elena Roos zeigte nach langsamem Beginn eine grossartige Steigerung und konnte dank einer hervorragenden Routenwahl Aebersold um 27 Sekunden distanzieren.

Wie zu erwarten war, setzte sich am Ende die schwedische Favoritin Tove Alexandersson klar durch, die sich in Laufen ihren 3. Sieg im 3. Rennen holt. Die 27-Jährige nahm Roos in der Sprintentscheidung 16 Sekunden ab. Die Schweizerinnen zeigten insgesamt eine starke Teamleistung: Neben Roos und Aebersold liefen auch Sabine Hauswirth (5.) und Paula Gross (10.) in die Top 10.

