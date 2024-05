Ein Heimspiel zum Auftakt in die OL-Saison – für die Schweizerinnen und Schweizer natürlich optimal. «Dass es in der Schweiz losgeht, sorgt nochmals für extra Motivation», erklärt deshalb auch Langdistanz-Weltmeisterin Simona Aebersold. Sie wird in Olten als eine der Favoritinnen an den Start gehen. Sollte kein Podestplatz herausschauen, wäre sie «nicht zufrieden».

03:56 Video Aebersold: «Dass es in der Schweiz losgeht, gibt nochmals extra Motivation» Aus Sport-Clip vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Dies, obwohl in Olten nicht im Wald, sondern in der Stadt gelaufen wird. Nicht alle Läuferinnen mögen das gleich gerne, auch Aebersold bevorzugt eigentlich die Routen im Grünen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den OL-Weltcup aus Olten können Sie live bei SRF verfolgen: Samstag ab 12:00 Uhr auf SRF zwei: Knock-out-Sprints

Sonntag ab 12:05 Uhr auf SRF zwei: Einzelsprint

Auch das Format wird in Olten speziell sein. Am Samstag findet ein «Knock-out-Sprint» statt. 6 Läuferinnen starten gleichzeitig über eine kurze Distanz, jeweils die Schnellsten qualifizieren sich für Halbfinal bzw. Final. «Ein attraktives Format, auch für Laien», beschreibt Aebersold.

Am Sonntag wird dann mit einem klassischen Einzelsprint das Weltcup-Wochenende beschlossen. Wohl auch mit dem einen oder anderen Schweizer Erfolgserlebnis. Aebersold: «Ich bin wirklich bereit.»

Weitere Schweizer Stimmen