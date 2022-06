Matthias Kyburz gewinnt an der OL-WM die Goldmedaille im Knock-out-Sprint.

Martin Hubmann kommt im Halbfinal wegen einer Verletzung nicht auf Touren.

Im dänischen Fredericia schafft es auch Simona Aebersold in den Final. Sie wird Fünfte.

Matthias Kyburz sorgte an der WM im Orientierungslaufen in Dänemark für die 1. Schweizer Medaille: Im Knock-out-Sprint in Fredericia gab es am 32-jährigen Routinier kein Vorbeikommen. Für Kyburz ist es bereits die 6. Gold-Auszeichnung an einer WM. Die Ränge 2 und 3 belegten die Schweden August Mollen und Jonatan Gustafsson.

Kyburz: «Besser kann's nicht werden!»

Mollen rollt Feld von hinten auf

Die Hoffnungen auf einen Podestplatz musste hingegen Martin Hubmann begraben: Im Halbfinal mit einbandagiertem Oberschenkel angetreten, war er bereits früh zu einem reduzierten Tempo gezwungen und kam mit grossem Rückstand ins Ziel.

Hubmanns Heat hatte bereits mit einem Kuriosum begonnen: Der spätere Silber-Gewinner Mollen war nach dem Startschuss ins Straucheln geraten und stürzte, kam aber dennoch als 1. ins Ziel.

Auch bei den Frauen schaffte es nur eine Schweizerin in den Final der besten 6. Simona Aebersold entschied sich für eine andere Kurswahl als der Rest des Feldes, was sich aber nicht auszahlte. Aebersold wurde Fünfte, den WM-Titel schnappte sich die Schwedin Tove Alexandersson.

Aebersold: «Am Anfang die falsche Route gewählt»

Alexandersson eine Klasse für sich – Aebersold Fünfte

Gleich mehrere Stürze in kurzer Zeit, Verletzte gibt es keine

So geht's weiter

