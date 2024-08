An der Orientierungslauf-EM in Ungarn hat das Schweizer Team die Mitteldistanz-Qualifikation mit Bravour gemeistert.

Gelungener Auftakt des Schweizer Teams an der OL-EM

Orientierungslauf-EM in Ungarn

Legende: Einer von 8 Schweizern im Final Daniel Hubmann (Archiv-Bild). KEYSTONE/Walter Bieri

Nach der erfolgreichen Sprint-WM in Schottland mit 6 Medaillen ist Swiss Orienteering die Umstellung auf die Wald-Wettkämpfe geglückt. Zum Auftakt der europäischen Titelkämpfe in Ungarn stand am Freitag die Qualifikation für die Mitteldistanz auf dem Programm.

In dieser haben alle 8 gestarteten Schweizer Herren den Final erreicht. Joey Hadorn und Fabian Aebersold haben mit dem Sieg in ihrem jeweiligen Heat ihre Ambitionen angemeldet. Auch Routinier Daniel Hubmann wusste bei herausfordernden Bedingungen mit Temperaturen um die 36 Grad mit Platz 2 zu überzeugen.

01:07 Video Hadorn: «Das Gelände passt mir» Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Aebersold in Form

Bei den Frauen haben 8 von 9 gestarteten Schweizerinnen den geforderten Sprung in die Top 20 der Heats geschafft. Simona Aebersold, angetreten als amtierende Middle-Europameisterin, konnte ihren Heat mit einem grossen Vorsprung für sich entscheiden.

Der Final über die Mitteldistanz findet am Samstag statt. Am Sonntag werden die Medaillen über die Langdistanz verteilt, ehe zum Abschluss der EM am Dienstag die Staffel-Wettkämpfe auf dem Programm stehen.