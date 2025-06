Die Schweizer Teamleader im Orientierungslauf belegen in der Weltcup-Langdistanz jeweils den 2. Rang.

Saisonstart in Idre Fjäll

Saisonstart geglückt: Beim Weltcup-Auftakt der Orientierungsläufer im schwedischen Idre Fjäll kann Swiss Orienteering zwei Podestplätze bejubeln. Sowohl Simona Aebersold als auch Matthias Kyburz liefen in einer fordernden Langdistanz am Donnerstag auf den 2. Platz.

Trotz Einzelstart war es im Rennen der Frauen bereits beim 8. Posten (von insgesamt 22) zum Zusammenschluss gekommen. Aebersold wurde von der 3 Minuten nach ihr gestarteten Tove Alexandersson eingeholt und schloss gleichzeitig zu Teamkollegin Natalia Gemperle und der Norwegerin Andrine Benjaminsen auf.

Legende: Gemeinsam im Wald, gemeinsam auf dem Podest Das Podesttrio bei den Frauen mit Simona Aebersold (l.). Simon Buser / Swiss Orienteering

Obwohl sich das Quartett auf den längeren Routenwahlen zwischenzeitlich aufteilte, waren die Läuferinnen mehrheitlich gemeinsam im Wald unterwegs. So distanzierte Alexandersson Aebersold im Schlussklassement um rund drei Minuten, mit sechs Minuten Abstand folgte Benjaminsen. Für Gemperle reichte es in der Schlussabrechnung für den 5. Platz.

Auch Kyburz im Tram

Auch Kyburz machte unterwegs Bekanntschaft mit dem späteren Sieger. Nach nervösem Beginn mit zwei kleineren Fehlern wurde er – ebenfalls beim 8. Posten – vom amtierenden Langdistanz-Weltmeister Kasper Fosser eingeholt.

Fortan verbrachte der Fricktaler den Grossteil des Rennens gemeinsam mit seinem norwegischen Kontrahenten. «Ich habe dennoch versucht, mein eigenes Rennen zu laufen und nicht bloss hinterher zu rennen. Das ist mir sehr gut gelungen», bilanzierte Kyburz. Im Ziel betrug der Rückstand auf Fosser nach knapp eineinhalb Stunden Laufzeit 4:05 Minuten. Mit Jonas Egger (9.) schaffte es noch ein zweiter Schweizer in die Top 10.

Nach einem Ruhetag steht in Idre Fjäll am Samstag die Mitteldistanz auf dem Programm. Je eine Männer- und Frauenstaffel beschliessen den Weltcup-Auftakt am Sonntag.