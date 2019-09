Simona Aebersold ist die aufstrebende Läuferin in der Schweizer OL-Szene. Das ist auch familiär bedingt.

OL in den Genen, Laufen im Visier

Nach 9 WM-Titeln bei den Juniorinnen hat Simona Aebersold auch bei den «Grossen» überzeugt. Im August nahm die Seeländerin in Norwegen erstmals an einer Elite-WM teil – und sicherte sich gleich 3 Medaillen. Die 21-Jährige gewann Bronze über die Langdistanz sowie je Silber über die Mitteldistanz und mit der Staffel.

Die Erfolge im Süden von Oslo haben ihr Auftrieb gegeben. «Ich habe sicher mehr Selbstvertrauen als vorher und gehe anders an einen Wettkampf», sagt Aebersold vor den Weltcup-Rennen in Laufen/BL. Vorher habe sie nicht gewusst, was für sie möglich sei.

OL-Weltcup live am TV Die Weltcup-Rennen in Laufen können Sie am Wochenende live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen: Freitag, 27.09. 12:25 Uhr – Mitteldistanz

Samstag, 28.09. 15:10 Uhr – Knock-Out

Sonntag, 29.09. 13:05 Uhr – Sprint

(Start auf SRF info, nach Formel 1 auf SRF zwei)

Allmählich tritt sie in die Fussstapfen ihres Vaters Christian Aebersold. Dieser lief 1991, 1993 und 1995 in der Goldstaffel der Schweizer Männer. Sie sei schon früh mit OL in Kontakt gekommen. «Und ich bin dabei geblieben», sagt Aebersold lachend.

Warum Simona Aebersold Angst hätte, wenn OL olympisch würde, erfahren Sie oben im Audio-Beitrag.