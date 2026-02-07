Ab Sonntag steigt in Bahrain die Para-Badminton-WM. Für das Schweizer Team gilt es, den EM-Schwung mitzunehmen.

Legende: Führt die Schweizer Delegation an Ilaria Olgiati. Archiv/Swiss Paralympic

Beim letzten internationalen Vergleich trumpfte das Schweizer Team gross auf. Das WM-Quartett mit Ilaria Olgiati, Cynthia Mathez, Luca Olgiati und Marc Elmer holte im letzten Oktober an der EM in Istanbul total sieben Medaillen. Die Schweiz avancierte damit zur erfolgreichsten Nation des Kontinents.

Nun geht es nächste Woche in Manama/Bahrain um WM-Medaillen. Nationaltrainer Marc Lutz ist mit den Vorbereitungen zufrieden: «Wir haben gut trainiert. Alle sind fit und wir freuen uns auf die Herausforderung.»

Hoffnungen ruhen auf Olgiati

Das Schweizer Aushängeschild Ilaria Olgiati geht mit zahlreichen Erfolgen im Gepäck, darunter Bronze bei den Paralympics 2024 in Paris und dem EM-Gold-Hattrick in Istanbul, nach Bahrain. Die 26-Jährige gehört zu den grössten Medaillenanwärterinnen – im Einzel sowie im Doppel an der Seite von Mathez.

Am Sonntag finden die ersten Gruppenspiele statt. Die Endspiele in den Rollstuhl-Kategorien sind auf den 13. Februar terminiert.