Die Schweizer Delegation verlässt die Para-Badminton-WM in Bahrain mit einer Medaille.

Legende: Klatschen ab Cynthia Mathez und Ilaria Olgiati-Renggli. Swiss Paralympic

Cynthia Mathez und Ilaria Olgiati-Renggli holten in Bahrain Doppel-Bronze. Die Europameisterinnen hatten sich am Mittwoch eine Medaille durch einen Zweisatzsieg gegen das indische Spitzenpaar gesichert. Im Halbfinal erwiesen sich dann Liu Yu Tong/Yin Meng Lu, die chinesischen Paralympics-Siegerinnen von Paris, in beiden Sätzen zu stark. Es setzte eine deutliche 4:21, 4:21-Niederlage ab.

«Die Medaille bedeutet uns sehr viel», sagte Mathez, die mit Olgiati-Renggli an den Paralympics Bronze noch hauchdünn verpasst hatte.

Gesamtbilanz fällt positiv aus

Die Schweizer Delegation überzeugte auch in der Breite mit den Viertelfinal-Qualifikationen von Olgiati-Renggli und Luca Olgiati/Yuri Ferrigno (ITA) sowie den Achtelfinals von Mathez und dem Doppel Marc Elmer/Kamil Snajder (CZE).

Die Turnierbilanz von Nationaltrainer Marc Lutz fällt sehr positiv aus: «Alle unsere Athletinnen und Athleten haben die Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen.»