Die alte Weltmeisterin ist auch die neue Weltmeisterin: Flurina Rigling hat an der Paracycling-WM im belgischen Ronse die Konkurrenz im Zeitfahren der Kategorie C2 erneut in Schach gehalten und sich die Goldmedaille gesichert. Schon vor einem Jahr an der Heim-WM in Zürich hatte die Zürcherin das WM-Zeitfahren gewonnen.

Rigling entschied das Duell um Gold mit Maike Hausberger um 14,28 Sekunden für sich. Die Schweizerin und die Deutsche waren in einer eigenen Liga unterwegs. Die drittplatzierte US-Amerikanerin Allison Jones verlor bereits zweieinhalb Minuten auf die Siegerzeit von Rigling.

Dem Druck standgehalten

«Es war ein ziemlich wilder Ritt», resümierte eine sichtlich erleichterte und glückliche Rigling nach ihrer erfolgreichen Titel-Verteidigung. Bei regnerischen Bedingungen in Ronse habe ihr vor allem der Wind zu schaffen gemacht. Umso stolzer sei sie auf ihre Leistung: «Es ist mir gut gelungen, mit dem Druck umzugehen, den Titel zu verteidigen», so Rigling weiter.

Am Sonntag zählt die 28-jährige Schweizerin auch im Strassenrennen zu den Favoritinnen.