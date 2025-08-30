Am Donnerstag hatte sich Celine van Till bei der Para-WM im belgischen Ronse Gold im Zeitfahren gesichert. Zwei Tage später doppelte die 34-jährige Genferin mit dem Triumph im Strassenrennen der Kategorie T2 nach. Nach Silber 2023 in Glasgow und 2024 in Zürich ist es für van Till die erste WM-Goldmedaille im Strassenrennen. Für die Schweiz ist es an der Para-WM die vierte Medaille (3 Mal Gold, 1 Mal Silber).

«Ein Traum wird wahr», waren van Tills erste Worte nach ihrem Weltmeistertitel. «Es war ein sehr hartes Rennen. Alle sind sehr gut gefahren. Als sich mir 7 km vor dem Ziel die Gelegenheit bot, im Gegenwind zu attackieren, nutzte ich sie und zog es bis ins Ziel durch.»

Van Till distanzierte die Konkurrenz mit ihrem Dreirad um mehr als eine Minute. Rita Malinkiewicz (POL) erreichte das Ziel 62 Sekunden nach der Schweizerin, Dritte wurde Angelika Dreock-Käser (GER/+68 s), die im Zeitfahren bereits Silber geholt hatte.