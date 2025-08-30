Die Genferin Celine van Till sichert sich nach Gold im Zeitfahren erstmals WM-Gold im Strassenrennen der Kategorie T2. Auch Florian Recher holt sich wie schon am Donnerstag Silber.

Am Donnerstag hatte sich Celine van Till bei der Para-WM im belgischen Ronse Gold im Zeitfahren gesichert. Zwei Tage später doppelte die 34-jährige Genferin mit dem Triumph im Strassenrennen der Kategorie T2 nach. Nach Silber 2023 in Glasgow und 2024 in Zürich ist es für van Till die erste WM-Goldmedaille im Strassenrennen. Für die Schweiz ist es an der Para-WM die vierte Medaille (3 Mal Gold, 1 Mal Silber).

«Ein Traum wird wahr», waren van Tills erste Worte nach ihrem Weltmeistertitel. «Es war ein sehr hartes Rennen. Alle sind sehr gut gefahren. Als sich mir 7 km vor dem Ziel die Gelegenheit bot, im Gegenwind zu attackieren, nutzte ich sie und zog es bis ins Ziel durch.»

Van Till distanzierte die Konkurrenz mit ihrem Dreirad um mehr als eine Minute. Rita Malinkiewicz (POL) erreichte das Ziel 62 Sekunden nach der Schweizerin, Dritte wurde Angelika Dreock-Käser (GER/+68 s), die im Zeitfahren bereits Silber geholt hatte.

Erneut Silber für Recher

Ebenfalls denselben Rang wie am Donnerstag setzte es für Fabian Recher ab. Der Handbiker musste sich im Strassenrennen der Kategorie MH4 nur Joseph Fritsch geschlagen geben. Der Titelverteidiger setzte sich schon früh im Rennen zusammen mit Recher vom Feld ab.

In der Schlussphase konnte der Thuner das hohe Tempo des Franzosen aber nicht mehr ganz mitgehen und holte mit einem Rückstand von 4 Sekunden Silber. Thomas Frühwirth, der Zeitfahr-Weltmeister vom Donnerstag, büsste als 3. bereits 1:33 Minuten auf den Sieger ein.

Für Recher ist es bereits die 5. WM-Medaille seiner Karriere, auf eine goldene Auszeichnung wartet der 26-Jährige aber noch. Dennoch zeigte er sich im Anschluss mit seinen beiden Silbermedaillen äusserst zufrieden.